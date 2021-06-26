В Эфиопии убиты сотрудники "Врачей без границ"

Три сотрудника международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (Medecins sans frontieres, MSF) погибли в регионе Тыграй в Эфиопии

Три сотрудника международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (Medecins sans frontieres, MSF) погибли в регионе Тыграй в Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщает сайт организации.

"(Они) ехали вчера днем, когда мы потеряли с ними связь. Этим утром их автомобиль был найден пустым, а в нескольких метрах лежали их тела", - сообщается на сайте.

Погибшие - координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям Мария Эрнандес, помощник координатора Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремайкл.

"Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на наших коллег и будем неустанно пытаться понять, что произошло. Мария, Йоханнес и Тедрос были в Тыграе, оказывая помощь людям, и немыслимо, что они заплатили за эту работу своей жизнью", - заявили в организации.