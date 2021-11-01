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В Эфиопии повстанцы убили более ста жителей захваченного города

В Эфиопии повстанцы убили более ста жителей захваченного города Власти Эфиопии заявили, что повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) убили более 100 жителей города Комбольча на севере страны.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 15:33
В Эфиопии повстанцы убили более ста жителей захваченного города

Власти Эфиопии заявили, что повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) убили более 100 жителей города Комбольча на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, представители НФОТ заявили о захвате городов Дэссе и Комбольча в минувшие выходные.

"Террористическая группировка НФОТ в общей сложности казнила более 100 молодых жителей города Комбольча в тех районах, куда им удалось проникнуть. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие зверства", - говорится в заявлении правительственной пресс-службы.

Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.

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Версия на английском языке Rebels in Ethiopia kill over 100 residents of captured city

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