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    В Джакарте рухнуло здание фондовой биржи, 75 человек пострадали - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Местные власти проводят эвакуацию людей с прилегающих к зданию территорий

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/  По меньшей мере 75 человек пострадали в результате обрушения пола в здании фондовой биржи в Джакарте, передает Report со ссылкой на AFP.

    Отмечается, что на данный момент местная полиция занимается обнаружением пострадавших. 

    Очевидцы сообщают, что был громкий хлопок, когда внезапно упал потолок второго этажа.

    *** 10:32

    Несколько человек пострадали в результате обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщила представитель фондовой биржи Реза Андхика, сообщения о взрыве не поступали.

    Местные власти проводят эвакуацию людей с прилегающих к зданию территорий.

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