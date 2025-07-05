В ДТП с микроавтобусами в Египте погибли девять, пострадали 11 человек

В результате столкновения двух микроавтобусов в провинции Эль-Минуфия к северу от Каира погибли 9 человек, 11 пострадали.

В результате столкновения двух микроавтобусов в провинции Эль-Минуфия к северу от Каира погибли 9 человек, 11 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Masry Al Youm.

Уточняется, что ДТП произошло на дороге, которая ведет из Каира в Александрию.

"По предварительным данным, в результате инцидента погибли девять человек и еще 11 получили ранения, в то время как компетентные органы продолжают подсчитывать окончательные данные о пострадавших и умерших в координации с министерством здравоохранения", - говорится в сообщении.

Согласно данным издания, пострадавшим уже была оказана медицинская помощь. Дополняется, что семьям погибших и пострадавшим также оказывается психологическая помощь.