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В ДТП с микроавтобусами в Египте погибли девять, пострадали 11 человек

В ДТП с микроавтобусами в Египте погибли девять, пострадали 11 человек В результате столкновения двух микроавтобусов в провинции Эль-Минуфия к северу от Каира погибли 9 человек, 11 пострадали.
Другие страны
5 июля 2025 г. 18:59
В ДТП с микроавтобусами в Египте погибли девять, пострадали 11 человек

В результате столкновения двух микроавтобусов в провинции Эль-Минуфия к северу от Каира погибли 9 человек, 11 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Masry Al Youm.

Уточняется, что ДТП произошло на дороге, которая ведет из Каира в Александрию.

"По предварительным данным, в результате инцидента погибли девять человек и еще 11 получили ранения, в то время как компетентные органы продолжают подсчитывать окончательные данные о пострадавших и умерших в координации с министерством здравоохранения", - говорится в сообщении.

Согласно данным издания, пострадавшим уже была оказана медицинская помощь. Дополняется, что семьям погибших и пострадавшим также оказывается психологическая помощь.

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