В доме экс-президента Судана нашли миллионы евро

Миллионы евро и несколько миллиардов в местной суданской валюте обнаружили следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где в последнее время жил бывший президент Судана Омар аль-Башир. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об это пишет газета "Ар-Рай аль-Ам".

Сообщается, что при обыске было изъято 6 миллионов евро, 351 тысяча долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). Позже они были помещены в Центробанк страны.

По факту обнаружения у экс-президента крупных денежных сумм, в том числе в иностранной валюте, заведены дела о коррупционных преступлениях.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму, как и некоторые члены его семьи и высокопоставленные чиновники. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который намерен в течение двух лет передать руководство страной в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.