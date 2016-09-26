В Днепре задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Подозреваемый в расстреле двух патрульных в городе Днепр (бывший Днепропетровск) задержан, его оперируют в одной из городских больниц.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным МВД Украины, патрульные полицейские остановили авто, нарушившее правила дорожного движения. Водитель оказал сопротивление и несколько раз выстрелил в полицейских. Один из патрульных погиб на месте, его напарница получила ранения. Позже советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что она скончалась в больнице.