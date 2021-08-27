О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Дании с сентября отменят все коронавирусные ограничения

В Дании с сентября отменят все коронавирусные ограничения Дания снимает с 10 сентября все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Другие страны
27 августа 2021 г. 15:10
В Дании с сентября отменят все коронавирусные ограничения

Дания снимает с 10 сентября все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении управления здравоохранения.

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокие показатели вакцинации", - отмечает в сообщении министр здравоохранения Магнус Хеунике.

Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: четверо из пяти датчан в возрасте от двенадцати лет и старше полностью вакцинированы. Поэтому правительство больше не классифицирует COVID-19 как "критичное для общества заболевание".

"Правительство пообещало не сохранять эти меры дольше, чем необходимо, и мы сейчас находимся в этой ситуации. Но даже если в настоящий момент все выглядит хорошо, мы еще не вышли из эпидемии", - продолжил министр. По его словам, если ситуация ухудшится, возможно, придется вновь ввести ограничения.

Число пациентов, находящихся в датских больницах с COVID-19 в четверг, составило 127 человек. Общее количество умерших от осложнений после инфицирования достигло 2 573.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Denmark to lift all coronavirus restrictions from September

Самое важное

Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
25 августа 2021 г. 16:43
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
25 августа 2021 г. 14:35
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
25 августа 2021 г. 12:32
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi