В Дамаске задержали смертника, не успевшего совершить теракт

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Число жертв теракта у Дворца правосудия в Дамаске возросло до 35, силам безопасности удалось задержать еще одного смертника, не успевшего подорваться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр юстиции страны Наджем аль-Ахмед.

"Тридцать пять погибших и более 45 раненых мирных граждан", - сообщил аль-Ахмед последние данные о жертвах первой атаки. Он отметил, что жертв могло быть больше, если бы террорист пробрался бы внутрь здания, как планировал. По словам аль-Ахмеда, боевик для этого оделся в военную униформу и пытался смешаться с толпой.

Министр не уточнил, где удалось задержать сообщника террориста, и были ли с ними еще смертники, но отметил, что власти намерены вести расследование произошедшего.

Он объяснил теракт у Дворца правосудия попыткой боевиков скрыть следы своих прошлых преступлений, так как в здании хранятся "многие важные документы".