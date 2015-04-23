В Чили введен режим ЧП из-за извержения вулкана Кальбуко

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Власти Чили объявили чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана Кальбуко, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Agence France-Press.

Извержение вулкана происходит впервые за последние 50 лет. Над жерлом вулкана на высоту до 10 км поднялось огромное облако пепла. Авиакомпании вынуждены отменять авиарейсы в связи с опасностью для полетов.

Власти объявили эвакуацию в радиусе 20 км от вулкана, силы армии и полиции приведены в повышенную готовность. Понадобится эвакуация около 3500 человек, отмечают власти Чили.

Вулкан Кальбуко находится в 1400 км южнее столицы Чили Сантьяго, напоминает Report.