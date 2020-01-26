В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ВИДЕО

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Полиция в столице Черногории в ночь на воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих в пригороде Подгорицы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил новостной портал ИН4С.

Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране.

Одной из форм протеста стало рисование сербского и старого черногорского красно-сине-белого флага на ограждениях и зданиях, часто с девизом "Не отдадим святыни!". Такой флаг длиной несколько метров, изображенный на стене в подгорицком районе Златица, попыталась в субботу закрасить коммунальная инспекция.

"Местная молодежь оказала сопротивление и не позволила им закрашивать граффити. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. Молодежь использовала против полиции фейерверки. Подтянувшиеся силы полиции повторно применили слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты", - передает портал, который разместил видеозапись инцидента.

Число пострадавших и задержанных при столкновении с полицией не уточняется. Отмечается, что под слезоточивый газ попал и священник Бранко Тапушкович, который пытался решить ситуацию мирным путем.