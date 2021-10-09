О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Чехии завершился первый день голосования на выборах нижней палаты парламента

В Чехии завершился первый день голосования на выборах нижней палаты парламента Первый день голосования завершился на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.
Другие страны
9 октября 2021 г. 01:58
В Чехии завершился первый день голосования на выборах нижней палаты парламента

Первый день голосования завершился на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.

Как передает Report, согласно данным от участковых избирательных комиссий, активность избирателей составила от 20% до 50%.

Избирательные участки, которых в стране действует около 15 тыс., открылись в 14:00 (16:00 бакинское время) и закрылись в 22:00 (00:00 бакинское время). Голосование проходило при соблюдении действующих в стране противоэпидемиологических мер. Находящиеся в помещениях избирательных участков использовали медицинские маски. В субботу голосование начнется в 08:00 и завершится в 14:00 (09:00 и 16:00 бакинское время).

В ходе голосования более 8 млн избирателей республики, население которой составляет около 10,7 млн граждан, определят, какие из 22 зарегистрированных на выборах политических партий и движений, а также партийных коалиций обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами.

Предварительные итоги выборов благодаря электронной системе подсчета голосов должны быть объявлены уже в субботу вечером.

Шансы добиться наибольшего успеха на выборах имеет возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"). Глава правительства сообщил журналистам, что рассчитывает сформировать новый кабмин и сохранить за собой пост его главы.

За АНО проголосовал и президент Чехии Милош Земан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
8 октября 2021 г. 16:45
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
8 октября 2021 г. 13:31
Глава МИД: Для Грузии участие в формате 3+3 будет сложным
Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным
8 октября 2021 г. 12:43
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
8 октября 2021 г. 12:22
Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi