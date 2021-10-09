В Чехии завершился первый день голосования на выборах нижней палаты парламента

Первый день голосования завершился на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.

Первый день голосования завершился на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.

Как передает Report, согласно данным от участковых избирательных комиссий, активность избирателей составила от 20% до 50%.

Избирательные участки, которых в стране действует около 15 тыс., открылись в 14:00 (16:00 бакинское время) и закрылись в 22:00 (00:00 бакинское время). Голосование проходило при соблюдении действующих в стране противоэпидемиологических мер. Находящиеся в помещениях избирательных участков использовали медицинские маски. В субботу голосование начнется в 08:00 и завершится в 14:00 (09:00 и 16:00 бакинское время).

В ходе голосования более 8 млн избирателей республики, население которой составляет около 10,7 млн граждан, определят, какие из 22 зарегистрированных на выборах политических партий и движений, а также партийных коалиций обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами.

Предварительные итоги выборов благодаря электронной системе подсчета голосов должны быть объявлены уже в субботу вечером.

Шансы добиться наибольшего успеха на выборах имеет возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"). Глава правительства сообщил журналистам, что рассчитывает сформировать новый кабмин и сохранить за собой пост его главы.

За АНО проголосовал и президент Чехии Милош Земан.