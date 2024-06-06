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В Чехии в результате столкновения поездов погибли четыре человека

В Чехии в результате столкновения поездов погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пострадали в результате лобового столкновения пассажирского и товарного поездов в чешском городе Пардубице в центральной части страны.
Другие страны
6 июня 2024 г. 03:52
В Чехии в результате столкновения поездов погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пострадали в результате лобового столкновения пассажирского и товарного поездов в чешском городе Пардубице в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал iDNES со ссылкой на чрезвычайные службы.

По их данным, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, задействованы 36 пожарных расчетов и вертолет.

"Столкновение двух поездов в Пардубице - это большое несчастье. Мы все думаем о погибших и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем родным погибших", - написал в связи с произошедшим премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в X.

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