В центре Белграда произошла cтрельба, есть жертвы

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в центре сербской столицы Белграде, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Стрельбу открыл уволенный работник одной из фирм, решивший таким образом "рассчитаться" с бывшими коллегами. Он ворвался в офис предприятия и открыл огонь по людям.

Прибывшие на место врачи скорой помощи зафиксировали смерть одного человека, еще двое в критическом состоянии отправлены в больницу.

На месте работают правоохранители.