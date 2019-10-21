В центре Барселоны прошла акция протеста с воздушными шарами

Новая акция протеста прошла в понедельник вечером в центре испанской Барселоны. Организатором митинга стало движение "комитеты в защиту республики", которое поддерживает независимость Каталонии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает газета El Pais, манифестанты собрались у здания департамента внутренних дел при правительстве региона. Сотни человек потребовали отставки главы ведомства автономии Микеля Буча.

Многие участники акции принесли с собой воздушные шары, часть из которых, по задумке организаторов, была наполнена краской. Собравшиеся закидали шариками машины сотрудников правоохранительных органов и частично здание департамента. Инцидентов в ходе митинга зафиксировано не было. Сейчас большинство участников акции уже разошлось.

С 14 октября в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Манифестации начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.