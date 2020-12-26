В ЦАР погибли трое миротворцев ООН

Трое миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек ООН призывает власти республики наказать виновных.
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние нападения неизвестных вооруженных боевиков на национальные силы обороны и безопасности Центральной Африки и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Декоа и Бакуме. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и двое ранены", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек "призывает власти ЦАР расследовать эти... нападения и незамедлительно привлечь к ответственности исполнителей".