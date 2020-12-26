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В ЦАР погибли трое миротворцев ООН

В ЦАР погибли трое миротворцев ООН Трое миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек ООН призывает власти республики наказать виновных.
Другие страны
26 декабря 2020 г. 07:03
В ЦАР погибли трое миротворцев ООН

Трое миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек ООН призывает власти республики наказать виновных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние нападения неизвестных вооруженных боевиков на национальные силы обороны и безопасности Центральной Африки и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Декоа и Бакуме. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и двое ранены", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек "призывает власти ЦАР расследовать эти... нападения и незамедлительно привлечь к ответственности исполнителей".

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