В ЦАР погибли трое миротворцев ООН

Трое миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек ООН призывает власти республики наказать виновных.

Трое миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек ООН призывает власти республики наказать виновных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние нападения неизвестных вооруженных боевиков на национальные силы обороны и безопасности Центральной Африки и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Декоа и Бакуме. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и двое ранены", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек "призывает власти ЦАР расследовать эти... нападения и незамедлительно привлечь к ответственности исполнителей".