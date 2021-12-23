О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Брунее подтвердили первый случай заражения "омикрон"-штаммом

В Брунее подтвердили первый случай заражения "омикрон"-штаммом Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Брунее.
Другие страны
23 декабря 2021 г. 21:48
В Брунее подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Брунее.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Borneo Bulletin со ссылкой на брунейский Минздрав.

По данным издания, диагноз был поставлен пациенту, который 17 декабря прибыл в страну из Великобритании. Отмечается, что в настоящее время его состояние не вызывает у медиков опасений.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi