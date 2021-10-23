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В Британии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

В Британии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере Мужчина, подозреваемый в причастности к организации теракта у спорткомплекса "Манчестер-арена", осуществленного в мае 2017 года, задержан в аэропорту Манчестера.
Другие страны
23 октября 2021 г. 02:18
В Британии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Мужчина, подозреваемый в причастности к организации теракта у спорткомплекса "Манчестер-арена", осуществленного в мае 2017 года, задержан в аэропорту Манчестера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением графства Большой Манчестер (Северо-Западная Англия).

"24-летнего мужчину задержали в аэропорту Манчестера по подозрению в участии в подготовке терактов или оказании помощи иным лицам в их подготовке", - отмечается в документе. Правоохранители указывают, что молодой человек, постоянно проживающий в одном из районов Манчестера, был задержан после возвращения в Соединенное Королевство из-за рубежа.

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