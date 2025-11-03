В Британии впервые за год фиксируют 11 дней без нелегальной миграции

Министерство внутренних дел Великобритании впервые за 2025 год не зафиксировало ни одного случая нелегального пересечения границ через пролив Ла-Манш в течение 11 дней.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По данным ведомства, последняя зафиксированная попытка пересечения моря на небольшом судне состоялась 22 октября. Однако данные за сегодняшний день пока не опубликованы.

Несмотря на этот перерыв, общее число мигрантов, прибывших в Соединенное Королевство на малых лодках в этом году, уже превысило показатели за весь 2024 год.

По состоянию на сегодняшний день, 36 954 человека нелегально прибыли на лодках в Великобританию, тогда как данный показатель за весь 2024 год составил 36 816 человек и 29 437 - за 2023 год.

Тем не менее, по информации Sky News, 2022 год остается рекордным по количеству пересечений Ла-Манша на малых лодках - тогда этим путем в Великобританию прибыли 45 774 мигранта.