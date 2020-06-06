​В Бразилии пересчитают число жертв коронавируса в стране

Минздрав Бразилии намерен пересчитать число умерших от последствий коронавирусной инфекции, поскольку считают эти данные завышенными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Globo со ссылкой на предпринимателя Карлоса Визарда, принимавшего участие в правительственных встречах по этому вопросу.

"Многие умерли вследствие других причин, но чиновники, исключительно в интересах наполнения муниципальных и региональных бюджетов, записывали всех в жертвы COVID. Мы пересматриваем эти данные", - приводит его слова издание. По информации газеты, Визард считается наиболее вероятным кандидатом на вакантный пост замминистра здравоохранения по вопросам науки, технологии и стратегических ресурсов.

"Полагаю, что мы получим более реальные данные, потому что цифры, которые мы имеем сегодня, являются либо выдумкой, либо результатом манипуляции", - пояснил будущий чиновник. По его словам, скорректированная статистика выйдет в течение месяца

Со среды Минздрав Бразилии начал публиковать ежедневную сводку с трехчасовой задержкой после окончания вечернего выпуска новостей, а с пятницы изменил структуру и стал обнародовать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа. Сводные цифры роста уровня заражений и смертности в пятницу опубликованы не были. По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах инфицирования и смертях, случившихся в течение суток. В случае подтверждения коронавируса в анализе у пациента, умершего ранее, этот факт необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства.