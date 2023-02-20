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В Бразилии из-за последствий сильных ливней погибли 24 человека

В Бразилии из-за последствий сильных ливней погибли 24 человека По меньшей мере 24 человек погибли и десятки числятся пропавшими из-за последствий сильных ливней, обрушившихся на северное побережье бразильского штата Сан-Паулу.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 03:51
В Бразилии из-за последствий сильных ливней погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человек погибли и десятки числятся пропавшими из-за последствий сильных ливней, обрушившихся на северное побережье бразильского штата Сан-Паулу.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

За минувшие сутки в регионе выпала месячная норма осадков. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. Прервано дорожное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро.

По информации местных властей, под завалами продолжают находиться десятки человек.

В пяти муниципалитетах, на которые пришелся основной удар стихии, объявлен режим ЧС. Во многих районах нарушено водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь. В борьбе с последствиями задействованы более ста спасателей. На помощь к ним направят армейскую авиацию.

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