​В Боливии двое полицейских обстреляли машину президента Моралеса

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ По автомобилю президента Боливии Эво Моралеса открыли огонь сотрудники полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро.

По его словам, в машине президента страны не было. Водитель направлялся за пилотом самолета, который должен был доставить главу государства в официальную столицу Сукре.

"Задержаны четыре человека, которые дают показания по обвинению в покушении на убийство", - сказал министр.

Как сообщается, происшествие произошло, когда автомобиль подрезал на дороге другую машину с двумя сотрудниками полиции в городе Кочабамба. Сотрудники правоохранительных органов остановились и дважды выстрелили по удалявшемуся транспортному средству.

Полицейским грозит увольнение из правоохранительных органов.