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В Болгарии введут всеобщий карантин из-за резкого роста числа больных COVID-19

В Болгарии введут всеобщий карантин из-за резкого роста числа больных COVID-19 Глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов заявил, что власти страны с 22 марта вводят ограничительные меры в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом.
Другие страны
18 марта 2021 г. 20:48
В Болгарии введут всеобщий карантин из-за резкого роста числа больных COVID-19

Глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов заявил, что власти страны с 22 марта вводят ограничительные меры в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает Novinite.bg.

По информации издания, заведения общественного питания, казино, игровые залы, торговые центры площадью более 300 кв. м прекратят работу. Однако банки, аптеки и продуктовые магазины будут доступны для граждан в обычном режиме.

Кроме того, в течение десяти дней будут закрыты ясли, детские сады и школы. В данный промежуток времени только студенты-медики имеют право проводить экзамены в очном формате и посещать занятия.

На 18 марта 2021 года в Болгарии зафиксировано 291 769 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 4 201 человек.

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