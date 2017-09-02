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    В беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек

    Полиция задержала 23 человека

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Во время беспорядков в Буэнос-Айресе пострадали по меньшей мере 17 человек, среди которых 9 полицейских.

    Как передает Report, об этом сообщают местные телеканалы.

    Протесты начались после исчезновения манифестанта в начале августа.

    Протестующие требовали от правительства разыскать Сантьяго Мальдонадо, пропавшего 1 августа, предположительно, после задержания полицией.

    Беспорядки начались после того, как группа протестующих стала бросать в стражей порядка камни и бутылки перед президентским дворцом.

    Полиция задержала 23 человека, на настоящий момент, обстановка в столице Аргентины нормализовалась.

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