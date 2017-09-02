В беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Во время беспорядков в Буэнос-Айресе пострадали по меньшей мере 17 человек, среди которых 9 полицейских.

Как передает Report, об этом сообщают местные телеканалы.

Протесты начались после исчезновения манифестанта в начале августа.

Протестующие требовали от правительства разыскать Сантьяго Мальдонадо, пропавшего 1 августа, предположительно, после задержания полицией.

Беспорядки начались после того, как группа протестующих стала бросать в стражей порядка камни и бутылки перед президентским дворцом.

Полиция задержала 23 человека, на настоящий момент, обстановка в столице Аргентины нормализовалась.