В Берлине открыли памятную доску разведчику Рихарду Зорге

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Берлине состоялась церемония открытия памятной доски Герою Советского Союза, известному разведчику, уроженцу Азербайджана Рихарду Зорге, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В церемонии приняли участие около ста человек: жители Берлина, представители различных союзов военнослужащих немецкой народной армии и пограничных войск ГДР, члены немецкой Компартии, сотрудники посольства РФ в Германии, а также группа ветеранов военной разведки РФ.

Доска была установлена на стене дома на углу улиц Рихард-Зорге-Штрассе и Экке Вайденвег на востоке немецкой столицы.