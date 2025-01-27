В Берлине началась 24-часовая забастовка сотрудников общественного транспорта

В столице Германии проходит предупредительная забастовка сотрудников Берлинских транспортных предприятий (BVG).

В столице Германии проходит предупредительная забастовка сотрудников Берлинских транспортных предприятий (BVG).

Как передает Report, стачка началась в 03:00 (06:00 по Баку) и продлится до 03:00 (06:00 по Баку) следующего дня.

Как отметили в BVG, в Берлине не будет работать метро, ходить трамваи и автобусы по большинству маршрутов. Забастовка не коснется региональных поездов и городской электрички. В целях смягчения последствий забастовки, в некоторых районах Берлина будут ходить дополнительные городские электрички.

К стачке призвал профсоюз работников сферы услуг Verdi. Он требует повышения зарплаты для примерно 16 тыс. сотрудников BVG на 750 евро в месяц. Verdi обвиняет BVG в "тактике проволочек", поскольку компания не представила предложений в первом раунде коллективных переговоров.