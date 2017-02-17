В Белом доме в связи с проверками ФБР уволены шесть работников

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Шесть штатных сотрудников Белого дома не прошли специальную проверку автобиографических данных ФБР и были уволены.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что некоторые сотрудники "были выведены из здания службами безопасности" после того, на не смогли пройти тест SF86 для получения допуска к закрытой информации. Этот тест предполагает тщательную проверку биографии, включая вопросы по кредитной оценке, употреблению наркотиков и другой персональной информации.

Согласно источникам, была уволена директор по планированию Кэролайн Уайлз. Близкие к ней источники сообщили, что она займет другую должность в министерстве финансов США.