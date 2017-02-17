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    В Белом доме в связи с проверками ФБР уволены шесть работников

    Некоторые сотрудники не смогли пройти тест SF86 для получения допуска к закрытой информации

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Шесть штатных сотрудников Белого дома не прошли специальную проверку автобиографических данных ФБР и были уволены. 

    Как передает РИА Новости, об этом  сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Сообщается, что некоторые сотрудники "были выведены из здания службами безопасности" после того, на не смогли пройти тест SF86 для получения допуска к закрытой информации. Этот тест предполагает тщательную проверку биографии, включая вопросы по кредитной оценке, употреблению наркотиков и другой персональной информации.

    Согласно источникам, была уволена директор по планированию Кэролайн Уайлз. Близкие к ней источники сообщили, что она займет другую должность в министерстве финансов США.

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