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В Белом доме пригрозили Китаю изоляцией

В Белом доме пригрозили Китаю изоляцией Китай окажется в изоляции, если не впустит на свою территорию международных специалистов, которые пытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться коронавирус.
Другие страны
21 июня 2021 г. 01:28
В Белом доме пригрозили Китаю изоляцией

Китай окажется в изоляции, если не впустит на свою территорию международных специалистов, которые пытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться коронавирус.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Говоря о консультациях, которые ранее американский лидер Джо Байден проводил с представителями стран, являющихся союзниками Вашингтона, Салливан отметил: "Это дипломатическая подготовка, сплочение государств, наращивание политического давления на Китай". "Это ключевой элемент предпринимаемых нами усилий с целью поставить Китай перед жестким выбором: либо они подойдут к этому ответственно и впустят следователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда все это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", - сообщил он.

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