​В Бельгии заявили о возможности победить эпидемию COVID-19

Эпидемия коронавируса в Бельгии может быть подавлена до конца июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил профессор Брюссельского свободного университета Ив Коппитерс.

Чтобы "раз и навсегда положить конец" эпидемии, нужно сохранить защитные меры и быть в состоянии взять под контроль новые очаги инфекции, сказал профессор в эфире телеканала RTBF.

При этом в третьей фазе выхода из карантина, которая стартует в Бельгии 8 июня, необходимо сохранять осторожность.

И.Коппитерс подчеркнул, что у страны хорошие эпидемиологические показатели. Число новых случаев каждый день снижается на 6-7%, число госпитализаций - на 3-4%.

1 июня бельгийский принц Иоахим (племянник короля Бельгии Филиппа), заболевший коронавирусом в конце мая в Испании, признался в несоблюдении необходимых мер карантина и заявил о готовности понести наказание.

Напомним, что инфекция начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.