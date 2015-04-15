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    В Бангладеш обрушилась жилая постройка - 11 погибших

    Число жертв может возрасти

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв обрушения двухэтажной жилой постройки из жестяных листов в столице Бангладеш Дакке увеличилось до 11 человек. Как отмечает Report  со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось о пяти погибших.

    "К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов 11 тел погибших. Мы подозреваем, что еще несколько человек пропали без вести", - сообщил представитель местной полиции.

    На данный момент неизвестно, сколько еще человек могут находиться под завалами дома, на месте происшествия ведется спасательная операция.

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