​В Баку отметили национальный праздник Катара

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку отметили Национальный день государства Катар – годовщину восхождения на престол основателя государства, эмира Катара Шейха Джассима бин Мохаммеда аль-Тани.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии временный поверенный в делах Катара в Азербайджане Абдульазиз Абдульрахман аль-Шахаб рассказал об истории государства, а также о достигнутых ею успехах.

Он также отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева занимает достойное место среди стран мира. Дипломат также поздравил Азербайджан с получением права на проведение Европейских игр в 2015 году.

Выступивший затем министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов поздравил от имени азербайджанского правительства народ Катара с национальным праздником.

Он отметил, что азербайджано-катарские отношения, основу которых заложили лидеры двух стран, постоянно развиваются. Министр поблагодарил А.А.аль-Шахаба за поздравления в связи с правом Азербайджана на проведение Европейских игр, а также добавил, что Катар в настоящее время проводит серьезную работу по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2022 году.

Отметим, что на мероприятии приняли участие послы зарубежных стран, депутаты Азербайджана, представители общественности.