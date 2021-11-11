В Австрии могут ввести строгие ограничения для невакцинированных

В Австрии могут ввести строгие ограничительные меры против коронавируса COVID-19 для граждан, не сделавших вакцину.

В Австрии могут ввести строгие ограничительные меры против коронавируса COVID-19 для граждан, не сделавших вакцину.

Об этом передает Report со ссылкой на Associated Press.

Как заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг, "локдаун для невакцинированных", скорее всего, неизбежен.

8 ноября в стране в силу вступили правила, согласно которым люди, которые не сделали прививку или не переболели коронавирусом, не могут посещать рестораны, отели, парикмахерские и крупные публичные мероприятия.

За весь период пандемии в Австрии было выявлено около 923 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 11 тыс. смертей от последствий заболевания. Около 64% населения получили обе дозы вакцины.