В Австралии легализовали марихуану

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Власти Австралии одобрили экспорт марихуаны в медицинских целях.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Грег Хант.

По его словам, необходимо проявить содействие внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты.

Министр также подчеркнул твердое намерение правительства осуществлять "под надежным контролем поставки качественного медицинского каннабиса австралийским пациентам".