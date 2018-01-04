В Австралии легализовали марихуану

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Власти Австралии одобрили экспорт марихуаны в медицинских целях.
Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Грег Хант.
По его словам, необходимо проявить содействие внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты.
Министр также подчеркнул твердое намерение правительства осуществлять "под надежным контролем поставки качественного медицинского каннабиса австралийским пациентам".
News DepartmentАвтор новости
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