    Акула стала причиной гибели женщины в Австралии

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 12:57
    Акула стала причиной гибели женщины в Австралии

    В австралийском штате Новый Южный Уэльс в результате нападения акулы один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Согласно информации, женщина, предположительно около 20 лет, погибла на месте, а мужчина того же возраста получил серьезные травмы и был доставлен вертолетом в больницу в Ньюкасле в критическом состоянии.

    Инцидент произошел на пляже Кайлис в национальном парке Кроуди-Бэй, примерно в 300 км к северу от Сиднея. Полиция вызвала бригаду парамедиков на место происшествия.

    Специалисты Департамента первичной промышленности предполагают, что нападение совершила крупная бычья акула.

    В связи с инцидентом пляж закрыт, а на нем установлены "умные" снасти, которые позволяют приманивать акул крючками с наживкой, чтобы их можно было пометить и затем выпустить.

    Это уже пятое нападение акулы со смертельным исходом в Австралии в этом году.

    Австралия акула нападение пляж

