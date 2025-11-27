Акула стала причиной гибели женщины в Австралии

В австралийском штате Новый Южный Уэльс в результате нападения акулы один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Согласно информации, женщина, предположительно около 20 лет, погибла на месте, а мужчина того же возраста получил серьезные травмы и был доставлен вертолетом в больницу в Ньюкасле в критическом состоянии.

Инцидент произошел на пляже Кайлис в национальном парке Кроуди-Бэй, примерно в 300 км к северу от Сиднея. Полиция вызвала бригаду парамедиков на место происшествия.

Специалисты Департамента первичной промышленности предполагают, что нападение совершила крупная бычья акула.

В связи с инцидентом пляж закрыт, а на нем установлены "умные" снасти, которые позволяют приманивать акул крючками с наживкой, чтобы их можно было пометить и затем выпустить.

Это уже пятое нападение акулы со смертельным исходом в Австралии в этом году.