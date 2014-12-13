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    В Аргентине перевернулся пассажирский автобус, три человека погибли

    На резком повороте у автобуса отказали тормоза

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус перевернулся в аргентинской провинции Неукен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате ДТП три человека погибли, еще 20 пострадали.

    Авария произошла на шоссе неподалеку от города Сан-Мартин-де-лос-Андес, расположенного в 1575 км к юго-западу от столицы Буэнос-Айреса. По предварительной информации, на резком повороте у автобуса отказали тормоза.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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