В Аргентине перевернулся пассажирский автобус, три человека погибли

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус перевернулся в аргентинской провинции Неукен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате ДТП три человека погибли, еще 20 пострадали.

Авария произошла на шоссе неподалеку от города Сан-Мартин-де-лос-Андес, расположенного в 1575 км к юго-западу от столицы Буэнос-Айреса. По предварительной информации, на резком повороте у автобуса отказали тормоза.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.