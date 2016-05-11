​В американском штате Кентукки из-за торнадо пострадали десять человек

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек пострадали в результате торнадо в американском штате Кентукки.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные полиции.

Как сообщили в полиции, торнадо прошелся по округу Грейвс на западе штата во вторник вечером, разрушая на своем пути дома. Сильнее всего от действия стихии пострадал город Мейфилд.

Все пострадавшие были госпитализированы. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, еще один торнадо прошел на границе округов Тригг и Кристиан, также принеся с собой разрушения.