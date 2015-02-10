​В Албании совершен теракт

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В столице Албании городе Тиране в разное время суток в разных местах прогремели два взрыва: пострадавших нет.

Как передает Report, первый взрыв произошел вечером 9 февраля у одной из столичных аптек.

Местная пресса пишет, что хозяином аптеки является отец главы МВД Албании Саимира Тахири.

Второй теракт был организован недалеко от дома одного из бывших высокопоставленных чиновников полиции.

Албанская полиция после двух взрывов перешла к решительным действиям и к утру 10 февраля обезвредила третью взрывчатку, обнаруженную возле дома того же чиновника.

Власти не делали заявлений по поводу того, связаны ли взрывы между собой.

Зданиям был нанесен ущерб.