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    В Африне в целом нейтрализовано 3400 террористов

    © Foto: "Anadolu"

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ С начала операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализовано 3400 террористов.

    Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По его словам, целью ВС Турции никогда не были мирные жители.

    "Если бы ВС Турции не заботились о безопасности мирных жителей, Африн давно бы пал", - отметил Эрдоган.

    В 17:00 20 января началась операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK.

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