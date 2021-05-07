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В Африке число заболевших коронавирусом превысило 4,6 млн

В Африке число заболевших коронавирусом превысило 4,6 млн Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 4 608 607, увеличившись за последние сутки на 9 886.
Другие страны
7 мая 2021 г. 20:15
В Африке число заболевших коронавирусом превысило 4,6 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 4 608 607, увеличившись за последние сутки на 9 886.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в регионе за прошедшие 24 часа выросло на 317, до 123 611. Выздоровели более 4,1 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 1 590 370 и 54 820 соответственно. В Египте зафиксировано 13 714 летальных исходов, отмечено 234 015 случаев заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 9 049 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (260 802 и 3 822 соответственно), Нигерия (165 313 и 2 065) и Кения (162 098 и 2 850).

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