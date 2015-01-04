В Афганистане за сутки ликвидированы почти 60 талибов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/В Афганистане в результате серии контртеррористических операций за сутки ликвидированы 59 боевиков движения "Талибан" и союзных ему группировок, 14 экстремистов были ранены и задержаны силами безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД страны.

По данным полиции, масштабные зачистки были проведены в провинциях Фарьяб, Кандагар, Забуль, Пактика и Каписа. В операции приняли участие подразделения МВД, Национальной дирекции по безопасности и Национальной армии Афганистана. Им удалось изъять значительное количество легкого и тяжелого вооружения, а также обезвредить более 30 фугасов.

В восточной провинции Пактика 18 боевиков были уничтожены в результате налета беспилотника НАТО. Как сообщили в МВД, среди погибших были иностранцы. Также в соседнем регионе Хост авиация Североатлантического альянса ликвидировала семь членов террористической сети "Хаккани".