 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане за сутки ликвидированы почти 60 талибов

    Масштабные зачистки были проведены в провинциях Фарьяб, Кандагар, Забуль, Пактика и Каписа

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/В Афганистане в результате серии контртеррористических операций за сутки ликвидированы 59 боевиков движения "Талибан" и союзных ему группировок, 14 экстремистов были ранены и задержаны силами безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД страны.

    По данным полиции, масштабные зачистки были проведены в провинциях Фарьяб, Кандагар, Забуль, Пактика и Каписа. В операции приняли участие подразделения МВД, Национальной дирекции по безопасности и Национальной армии Афганистана. Им удалось изъять значительное количество легкого и тяжелого вооружения, а также обезвредить более 30 фугасов.

    В восточной провинции Пактика 18 боевиков были уничтожены в результате налета беспилотника НАТО. Как сообщили в МВД, среди погибших были иностранцы. Также в соседнем регионе Хост авиация Североатлантического альянса ликвидировала семь членов террористической сети "Хаккани".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi