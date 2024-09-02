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В Афганистане в результате атаки террориста погибли шесть человек

В Афганистане в результате атаки террориста погибли шесть человек На юго-западе Кабула в результате нападения террориста-смертника погибли не менее шести человек, еще 13 пострадали.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 20:15
В Афганистане в результате атаки террориста погибли шесть человек

На юго-западе Кабула в результате нападения террориста-смертника погибли не менее шести человек, еще 13 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на представителя полицейского управления афганской столицы Халида Задрана.

"Сегодня днем ​​в районе Кала Бахтиар шестого района города Кабул человек привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли шесть человек, в том числе женщина. Еще 13 человек получили ранения. Все пострадавшие в результате взрыва были госпитализированы", - заявил он.

Х.Задран добавил, что полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda terror aktı nəticəsində 6 nəfər ölüb

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