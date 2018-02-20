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    В Афганистане в результате нападения на КПП погибли восемь полицейских

    Контрольно-пропускные пункты подверглись нападению в населенных пунктах Шамалгах и Фарахрод уезда Бала Блук

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Восемь полицейских погибли в результате нападений боевиков движения "Талибан" на два контрольно-пропускных пункта в провинции Фарах на западе Афганистана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Контрольно-пропускные пункты подверглись нападению в населенных пунктах Шамалгах и Фарахрод уезда Бала Блук. В Шамальгах погибли трое полицейских, пять стражей порядка погибли в Фарахроде", - сообщил представитель администрации региона Насер Мехри, добавив, что талибы в свою очередь потеряли 15 своих боевиков.

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