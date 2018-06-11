В Афганистане при нападении талибов погибли не менее 15 силовиков

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю Рамазан байрамы.

Президент Афганистана Ашраф Гани также на прошлой неделе объявил о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня.