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    В Афганистане при атаке талибов погибли не менее 15 силовиков

    26 человек получили ранения

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 26 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на севере страны.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLO News в понедельник со ссылкой на источники.

    Сообщается, что боевики атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов ночью в воскресенье на севере провинции Джаузджан. 

    По данным телеканала, столкновения продолжаются. Боевикам удалось захватить два ККП, сообщил представитель полицейских сил безопасности.

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