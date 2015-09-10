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    В Афганистане ликвидировано 94 боевика, 76 ранены

    Погибли 12 солдат афганской армии

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Национальная армия Афганистана ликвидировала 94 боевика в ходе спецопераций по всей стране за последние два дня. Как  сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве обороны Афганистана.

    Около 76 боевиков получили ранения, еще четверо были задержаны в ходе рейдов в 14 провинциях страны. Обезврежены 30 придорожных бомб и мин.

    В министерстве также сообщили, что в ходе операций погибли 12 солдат афганской армии. 

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