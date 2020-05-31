В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч

Число летальных исходов от коронавируса в Афганистане составило свыше 250 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, за последние сутки в Афганистане зарегистрировано 680 новых случаев заражения, общее число зараженных достигло 15 205. За прошедшие 24 часа скончались восемь человек, таким образом, общее число жертв составляет 257.

Сообщается, что всего с начала пандемии вылечились 1 328 человек с коронавирусной инфекцией.