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    ​В 2014 году в Москве рост числа погибших в автоавариях составил 800 человек

    На 8% снизилось количество ДТП с участием детей

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В 2014 году в результате автоаварий в Москве погибли на 800 человек больше, чем в предыдущем.

    Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника столичного ГУ МВД Анатолия Якунина.

    «В прошедшем году улучшилась ситуация по линии дорожно-транспортного травматизма. На 8% снизилось количество ДТП с участием детей, в том числе на 26,7% меньше фактов их гибели», — сказал Якунин, представляя личному составу нового начальника московской ГИБДД Виктора Коваленко.

    «Однако обоснованное беспокойство вызывает рост ДТП с тяжкими последствиями. Количество погибших в результате автоаварий возросло в прошлом году на 4,6%, — а это более 800 погибших жителей и гостей столицы», — отметил Якунин.

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