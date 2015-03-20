​В 2014 году в Москве рост числа погибших в автоавариях составил 800 человек

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В 2014 году в результате автоаварий в Москве погибли на 800 человек больше, чем в предыдущем.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника столичного ГУ МВД Анатолия Якунина.

«В прошедшем году улучшилась ситуация по линии дорожно-транспортного травматизма. На 8% снизилось количество ДТП с участием детей, в том числе на 26,7% меньше фактов их гибели», — сказал Якунин, представляя личному составу нового начальника московской ГИБДД Виктора Коваленко.

«Однако обоснованное беспокойство вызывает рост ДТП с тяжкими последствиями. Количество погибших в результате автоаварий возросло в прошлом году на 4,6%, — а это более 800 погибших жителей и гостей столицы», — отметил Якунин.