​Установлена личность подозреваемого, устроившего взрыв в центре Бангкока

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Личность подозреваемого, который устроил взрыв в центре Бангкока, вероятно, установлена.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Власти начали преследование в отношении подозреваемого, который запечатлен на видео с камер наблюдения неподалеку от места происшествия. "Сегодня есть подозреваемый, который появился на видео с камер. Мы ищем его", - заявил премьер-министр. Он добавил, что подозреваемый, вероятно, является участником "антиправительственной группы, основанной на северо-востоке Таиланда".

По официальным данным, в результате теракта погибли 20 человек, 12 из них — на месте, еще 8 человек скончались в больницах от полученных ранений, говорится в заявлении. Число раненых составляет 123 человека, сообщает МВД Таиланда.

Взрыв на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части центра Бангкока прогремел в понедельник в 18.56 по местному времени. Самодельная радиоуправляемая бомба, в которой в качестве взрывчатого вещества был использован тринитротолуол, была заложена у ограды индуистского святилища божества Эраван (трехголовый священный слон) рядом с торговым центром Amarin Plaza и отелем Grand Hayatt Erawan в момент, когда в святилище было особенно много посетителей.

В результате трех последовательных взрывов многие иностранные туристы получили ранения.