Установлен яд, которым отравил себя хорватский генерал на суде в Гааге

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В крови экс-главы Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободана Праляка, который совершил самоубийство на заседании Международного трибунала Гааге, нашли цианистый калий. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Нидерландов.

"Предварительные результаты токсикологической экспертизы показали концентрацию цианистого калия в крови господина Праляка. Это привело к сердечной недостаточности, что указано как предполагаемая причина смерти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при вскрытии присутствовали также два хорватских эксперта.

Напомним, 29 ноября бывший командующий хорватскими силами во время войны в Боснии Слободан Пральяк покончил с собой, выпив яд на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.