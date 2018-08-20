USAID: Около 80% населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Около 80% населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин.

"Более 13 миллионов человек, более 80% населения страны нуждаются в гуманитарной помощи", - заявил Грин, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

По его словам, ситуация в Сирии является сегодня одним из наиболее сложных гуманитарных кризисов в мире.