​Урагану "Дориан" присвоили третью категорию

Урагану "Дориан" в Атлантическом океана присвоена третья категория, скорость ветра в эпицентре составляет 185 километров в час.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, в настоящее время "Дориан" находится примерно в тысяче километров от Вест-Палм Бич во Флориде и движется со скоростью 17 километров в час. Специалисты полагают, что на полуостров он обрушится в понедельник, а до того затронет Багамские острова.